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NBA／零號探員獻策送走字母哥展開重建 公鹿對戰東區三強苦吞10連敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波。 路透社
公鹿當家球星「字母哥」安戴托昆波。 路透社

「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）近日在個人節目《Gil's Arena》中提出震撼建議，認為密爾瓦基公鹿應該考慮將當家球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）交易到奧克拉荷馬雷霆，藉此提前進入重建期，為小市場壓力鬆綁。

亞瑞納斯的建議背景，是考量到公鹿目前二當家里拉德（Damian Lillard）因右小腿血栓問題未來不明，球隊前景蒙上陰影。他認為與其繼續押注短期衝冠，不如及早盤整資產，30歲又正值巔峰的「字母哥」無疑是最好的籌碼，藉此和雷霆交易，換取大量的年輕球員與選秀權，這對公鹿未來是最具價值的選擇。

「最好的做法，就是把安戴托昆波送到唯一能改變你整支球隊的地方，也就是雷霆，」亞瑞納斯表示，「我把安戴托昆波給你，換取幾個選秀權和年輕潛力。重建球隊的唯一機會就是爭取更多選秀權，畢竟自由球員根本不會主動想去那裡密爾瓦基。」

亞瑞納斯進一步指出，像密爾瓦基這種市場規模較小的城市，難以吸引多位高薪球星加盟，若非大動作透過交易取得潛力資產，很難長期維持競爭力。「像紐約這樣的市場，即使多簽兩個超級球星也沒問題，但公鹿就不行。」

以40剩32敗穩居東區第6的公鹿，雖然有望取得季後賽門票，但在里拉德恐怕難以回歸的情況下，季後賽前景難測。特別是今天在主場以107比116敗給尼克後，本季面對東區前3名球隊騎士、塞爾蒂克和尼克全數被橫掃，苦吞0勝10敗。

隻手捍衛球隊的安戴托昆波奮力拿下30分9籃板7助攻，近期連3場至少拿到30分。

安戴托昆波在2027-28年賽季握有球員選項，若執行的話，年薪將超過6000萬美元，不過一般預估他會在2027年夏天提前跳出合約。甚至如果公鹿這兩三年表現原地踏步，安戴托昆波會不會提出交易需求也難說。

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