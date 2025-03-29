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NBA／詹皇稱1970年能單場250分 字母哥：時代不同無法比較

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、安戴托昆波(右)。 美聯社
詹姆斯(左)、安戴托昆波(右)。 美聯社

湖人隊詹姆斯（LeBron James）日前在節目上聲稱，公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在1970年代打球，能單場拿下250分，字母哥感謝詹皇認可，但他認為比較不同時代並不公平。

詹皇在節目上談到籃球的發展歷程，「你要跟我說字母哥在70年代打不了NBA？他在那個年代一場比賽能拿250分，真的250分。這不是對那個時代的不尊重，而是事實。」

得知詹皇讚美後，字母哥開玩笑地說：「應該不止250分吧，可能會有275分。」隨後字母哥說自己只是開玩笑，他強調，「每個時代都不同，所以無法直接比較。如果我能在2025年砍250分，那該有多好。不過說真的，我認為這種比較不公平。如果我在70年代打球，可能也會按當時的方式比賽。」

字母哥也感謝詹皇，「來自聯盟最偉大的球員，這絕對是一個很棒的讚美，我很感激。」

Giannis Antetokounmpo LeBron James 公鹿 湖人

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