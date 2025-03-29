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NBA／太陽對戰灰狼8連敗陷危機 杜蘭特：不想沒附加賽可打
去年例行賽3戰橫掃灰狼的太陽，經過季後賽首輪對戰慘遭剃光頭的恥辱之後，本季對上陣容大幅變化的灰狼，宛如老鼠見到貓，毫無招架之力。今天作客明尼蘇達，太陽又以109比125落敗，包含季後賽在內，苦吞對戰8連敗。
面臨爭取附加賽門票重要時刻的太陽，近兩戰分別敗給強權綠衫軍和灰狼，與獨行俠的差距擴大到1場，在例行賽僅剩8場的情況下，晉級之路十分嚴峻；媒體統計僅有24%機率可以拿到附加賽，至於想打進季後賽的機率更低至4.2%，基本上已經注定是個失敗的賽季。
「時間已經不多了。我不知道現在的排名情況是怎樣，但我們可不想無緣附加賽。但作為職業球員，我們得重新振作起來，繼續努力。盡可能地找到解決問題的辦法。這是我們工作的一部分。我很期待下一場比賽到來。」杜蘭特（Kevin Durant）說。
此戰杜蘭特狀態普通中，19投7中得到23分6籃板2助攻2抄截2阻攻。他在第二節一波攻防中不慎打中愛德華（Anthony Edwards）的臉部，導致後者暫時退出比賽。
不過藍道（Julius Randle）、里德（Naz Reid）和麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）適時挺身而出，阻擋了太陽的反擊，半場結束握有兩位數領先優勢。後續愛德華回歸，他全場得到20分5助攻4籃板。藍道25分8助攻6籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）17分13籃板4抄截，麥克丹尼爾斯16分。
布克（Devin Booker）手感相當低迷，14投4中，直到第三節尾聲分數才開張，前8次投籃全落空，最終只有10分進帳，平本季個人最低得分紀錄。
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