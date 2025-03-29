NBA／近況火燙！雷納德高效率飆分宰籃網 快艇12戰奪10勝

對於快艇來說，能否安穩搶下西區前6張季後賽門票，雷納德（Kawhi Leonard）的健康情況和攻守狀態絕對是一大關鍵。

今天快艇作客布魯克林，雖然是面對聯盟戰績後段班球隊，雷納德延續近期的手感，上場不到27分鐘就以14投10中包含5記三分球在內，高效率攻下31分6籃板4抄截2阻攻，幫助快艇全場最多領先41分，最終以132比100痛宰對手。

快艇近12戰奪下10勝，仍舊穩住西區第6名席次，後面追趕的勇士和灰狼都分別獲勝，3隊勝差排名沒有影響。

自明星賽之後，雷納德展現火熱狀態，場均攻下24.7分6.9籃板3.5助攻2抄截，三分球命中率達到44.3%；特別是最近7場比賽，雷納德攻守全面發揮，場均26.7分7.8籃板2.2抄截，幫助快艇拿下其中6勝。

談到快艇確保5成勝率，雷納德說道：「你可以說我們這個團隊想要變得更有競爭力。過去征戰季後賽有一些不幸的事情發生在我們身上，但能打出5成勝率總是好事情。」

Kawhi Leonard got it done on both ends for the Clippers tonight!



🖐️ 31 PTS

🖐️ 6 REB

🖐️ 4 STL

🖐️ 2 BLK

🖐️ 5 3PM



Clippers move to 10-2 in their last 12! pic.twitter.com/JyLezyoRRN — NBA (@NBA) 2025年3月29日

除了雷納德外，祖巴茲（Ivica Zubac）9投全中貢獻21分12籃板，他在3月份投籃命中率達63.5%，在聯盟名列前茅，儼然是頂級內線風範。此外，祖巴茲此戰過後正式超越昔日中鋒納特（Swen Nater），登上快艇隊史籃板榜第6位。

哈登（James Harden）獲得17分6助攻，最近8場比賽他的正負值高達+140，居聯盟同時期之冠。

快艇替補兩大核心貝頓（Nicolas Batum）和波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）同樣扮演好狙擊手的角色，兩人三分球合計11投5中，其中波格丹諾維奇更有9助攻6籃板的表現，為快艇板凳陣容增添更多武器。

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）賽後表示：「我認為，球隊從被外界預測只能贏35場比賽，到現在已經贏了42場，而我們還剩下9場比賽，這充分說明了我們的團隊精神。」

快艇下一戰將前往克里夫蘭，迎戰強敵騎士，這也是近期快艇最重要的一次考驗，自然也會牽動排名形勢。雷納德透露自己渴望能夠打這場比賽，「但這仍需要尋求醫療團隊的建議，我個人是預計會上場。」

籃網近10戰僅拿到1勝、近18戰僅有2勝，目前陷入6連敗困境。