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NBA／約柯奇隨手扔進大號三分 金塊主帥：不亂投命中率會第1

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇(右)。 美聯社
約柯奇(右)。 美聯社

金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）本季經常出手壓哨大號三分球，今天與爵士隊交手，第二節槍響前他隨手一扔進球，金塊總教練馬龍（Michael Malone）認為，如果約柯奇不亂投這種球，三分命中率會是聯盟最佳。

許多球員為了不降低三分球命中率，會在時間不多的情況下，故意把時間耗完，不算出手數，但約柯奇不這樣做，今天他又在半場前，用單手扔進大號三分球，讓球迷們相當嗨。

約柯奇曾在今年1月24日面對國王隊時，也是用右手扔進壓哨三分球，如今再度展現這項神技，對此總教練馬龍表示，「我不知道真假，如果約柯奇不扔那些超大號三分球，他本季三分命中率會是聯盟第一。」

約柯奇本季三分命中率41.5%，聯盟第20，也是他生涯新高。聯盟第1是黃蜂隊小柯瑞（Seth Curry）的45.9%。

Nikola Jokic 金塊

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