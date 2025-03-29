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NBA／大歐後最快破16000分中鋒！約柯奇再創神速紀錄 超越「大鳥」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇生涯總得分突破16000分。 路透社
約柯奇生涯總得分突破16000分。 路透社

面對聯盟戰績敬陪末座的的爵士，主場作戰的金塊不想夜長夢多，早早就取得領先優勢，特別是下半場更是打出72比46的猛烈攻勢，一口氣拉開41分差距，最終以129比93輕鬆收下2連勝。

這場比賽穆雷（Jamal Murray）因傷休兵，金塊在約柯奇（Nikola Jokic）的帶領下，全隊6人得分上雙，雖然三分球一共只命中11顆，但挾著57.8%的投籃命中率和38次助攻演出，整體攻勢依舊凌厲。包括約柯奇和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）都在此戰各自達到重要紀錄里程碑。

約柯奇攻下27分14籃板6助攻4抄截，生涯總得分突破16000分，是歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後聯盟花最短時間取得16000分的中鋒大個，也是NBA史上第5年輕達此得分里程碑的中鋒。

此外，約柯奇生涯累積拿到至少16000分、8000籃板、5000助攻，只花了739場比賽，比原紀錄保持人「大鳥」柏德（Larry Bird）快了60場之多，創下史上第一神速紀錄。數據統計顯示，約柯奇在本季場均得分、籃板、助攻和抄截都進入聯盟前5名。

衛斯特布魯克替補上陣得到17分7助攻2籃板3抄截，生涯抄截次數累積1947次，超越布萊恩（Kobe Bryant），排名史上第16；生涯助攻數則是累積9892次，正式超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），獨居史上第8，接下來將挑戰成為史上第8位助攻破萬的球員。

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