NBA／兩億男小鮑爾又關機！連3年提前報銷 右腳踝傷勢難解

夏洛特黃蜂今天正式宣布，當家主控小鮑爾（LaMelo Ball）將因右腳踝與右手腕的傷勢接受手術治療，本季確定報銷。

據統計，這已經小鮑爾連續第3年面臨因傷賽季提前報銷的問題，這3個賽季他一共只打了105場比賽，出勤率僅有42.7%；事實上，小鮑爾生涯5個賽季有4季出賽數低於55場，呈現嚴重的「玻璃屬性」。即便如此，小鮑爾仍在2023年與黃蜂簽下5年超過2億美元的頂級合約，今年賽季是合約啟動的第一年，起薪約3500萬美元。

黃蜂隊官方聲明指出，小鮑爾將接受關節鏡手術處理右腳踝撞擊性損傷，並同步進行右手腕的手術。ESPN報導，小鮑爾近幾週一直帶傷上陣，但經與球隊及醫療團隊討論後，最終決定提前結束賽季，接受手術以利完整康復並備戰休賽季。

現年23歲的小鮑爾近年飽受右腳踝傷勢困擾，自2021-22賽季打滿75場後，已連續3季缺賽超過25場。今年他僅出賽47場，平均上場32分鐘，繳出生涯新高的25.2分，外加7.4次助攻與4.9個籃板，成為黃蜂隊史首位單季平均25分與7助攻的球員，並創下單季6場至少「25分10助攻」的隊史紀錄，其球權使用率（Usage Rate）更高居聯盟第2。

儘管球隊本季戰績僅18勝54敗，排名聯盟倒數第3，但黃蜂自去年10月以來已累積6枚選秀籤，包含未來11個首輪籤與13個二輪籤，為重建之路鋪下厚實基礎。

本季小鮑爾與米勒（Brandon Miller）、布里吉斯（Miles Bridges）以及威廉斯（Mark Williams）曾短暫組成具潛力的先發組合，但整季受限於傷兵困擾難以磨合。米勒1月因右手腕傷勢動刀提前報銷，布里吉斯則曾因膝傷缺陣將近一個月，威廉斯更因身體檢查未過關而錯失轉隊湖人的機會。

黃蜂目前已啟動重建模式，球隊將以小鮑爾為核心，持續累積新秀資源。未來能否擺脫傷病陰影，仍是小鮑爾職業生涯的關鍵課題。