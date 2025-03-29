NBA／高層憂詹金斯逐漸失去球員信任 季後賽前夕大膽換帥

曼斐斯灰熊隊在當地時間週五正式宣布，開除執教6季、隊史執教勝場最多的總教練詹金斯（Taylor Jenkins），此舉震驚外界，也為球隊季後賽前夕投下震撼彈。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，詹金斯當日上午被球隊高層召見，當面通知遭到解雇。消息人士指出，球團認為他在本季逐漸失去球員信任，進而導致團隊氛圍動搖，為防止戰績進一步下滑，決定提早做出調整。

灰熊總經理克萊曼（Zach Kleiman）在聲明中表示：「我真誠感謝泰勒這6年來對球隊與城市的貢獻。這是個艱難的決定，畢竟在他的帶領下，球隊取得明顯進展，球員發展有目共睹。我祝福他未來一切順利。」

原為首席助理教練的伊薩洛（Tuomas Iisalo）將擔任代理總教練。這位芬蘭籍前職業球員與教練，曾於2023-24年賽季執教巴黎球隊，率隊贏得歐洲盃冠軍，並榮獲年度最佳教練。

值得注意的是，灰熊在去年休賽季大幅改組教練團，僅保留詹金斯與聖安德魯斯、卡特（Anthony Carter），共引進6名新助理教練，並由伊薩洛與拉羅奇主導新戰術體系，導入源自足球、冰球的空間與節奏理念，幾乎捨棄傳統NBA戰術如擋拆與手遞手進攻。

消息指出，助理教練聖安德魯斯（Patrick St. Andrews）與拉羅奇（Noah LaRoche）也在同日遭到解職。

詹金斯自2019-20年起擔任灰熊總教練，與明星控衛莫蘭特（Ja Morant）同期加盟。他6個賽季帶隊累積250勝214敗，勝率達53.9%，是隊史執教場次與勝場最多的總教練；期間灰熊3度闖進季後賽，2021-22年賽季打到第二輪。今年稍早，詹金斯才超越霍林斯（Lionel Hollins），成為隊史最多勝教頭。

今年賽季灰熊雖面臨陣容難以湊齊的問題，仍保持在西區前6名席次，不過自明星賽後，灰熊戰績僅為8勝11敗，聯盟排第21位，莫蘭特因腿筋拉傷缺陣，加劇戰力危機，整體防守效率也從上半季的第7名滑落至第20位。此外，灰熊本季面對勝率低於5成的對手表現優異，取得33勝9敗，但面對勝率過半的隊伍卻僅有11勝20敗，累積淨輸對手77分。

目前灰熊戰績44勝29敗，與湖人戰績持平，正處於關鍵收尾階段，最後9場比賽中有八場對手為季後賽或附加賽爭奪隊伍，勝負極為關鍵。恢雄目前領先快艇、勇士和灰狼等追兵不到3場勝差，高層顯然不願冒進一步崩盤風險，大膽選擇在季後賽前夕換帥止血。

詹金斯於2022年6月才剛與球隊簽下多年延長合約，過去曾擔任亞特蘭大老鷹與密爾瓦基公鹿的助理教練。他是本季NBA任期第5長的總教練，僅次於波波維奇（Gregg Popovich）、史波斯特拉（Erik Spoelstra）、柯爾（Steve Kerr）與馬龍（Michael Malone），上述4人皆曾奪冠。

灰熊將於明天主場迎戰湖人，屆時也是伊薩洛首次執掌兵符。球隊能否穩住軍心、爭取更好的季後賽排名，將是接下來外界關注焦點。