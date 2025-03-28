NBA／不只逆天絕殺三分彈！吉迪連10戰數據大爆發 紀錄比肩喬丹

公牛隊吉迪（Josh Giddey）今天在中場轟進石破天驚的逆轉絕殺三分彈，不僅直接氣走紫金大軍，他全場攻下25分14籃板11助攻，完成本季第5次大三元，更成為喬丹（Michael Jordan）之後公牛隊史第2位有如此表現的球員。

喬丹曾在1988-89年賽季曾單季完成15次大三元，至今仍是隊史之冠。

吉迪近況可說是相當火燙，最近10場比賽一共得到220分、96籃板、100助攻，是NBA史上第8位連續10場比賽能拿到如此數據的球員，前7人分別是喬丹、約柯奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、哈登（James Harden）、詹姆斯（LeBron James）、魔術強森（Magic Johnson）。

另外統計數據顯示，吉迪這顆絕殺球距離遠達46呎，是NBA歷史上「第9遠」的壓哨致勝球。

🚨 ALL ANGLES OF JOSH GIDDEY'S #TissotBuzzerBeater 🚨



What a moment for @joshgiddey and the @chicagobulls! pic.twitter.com/danaEz6QZP — NBA (@NBA) 2025年3月28日

公牛此戰在第四節合計投進了11記三分球（14中11），他們成為聯盟自1997-98賽季開始統計以來，第2支在第四節投進11記三分球的球隊。

對於自己能夠打出「喬丹級」的紀錄成就，吉迪也感到不可思議。「這太瘋狂了，任何能夠和喬丹相提並論的事情都令人難以置信。但我要強調的是，我們正在為季後賽席次努力拚搏，個人數據只是附加產品。」

😤 HUGE NIGHT FOR JOSH GIDDEY 😤



25 PTS | 14 REB | 11 AST | 2 STL | 4 3PM



And the #TissotBuzzerBeater 🚨 pic.twitter.com/zsps0H4DAX — NBA (@NBA) 2025年3月28日