NBA／與生涯首次大三元擦肩而過 米契爾：尋找影響比賽的方法

克里夫蘭騎士隊在經歷4連敗後終於止跌回穩，今日主場以124比116擊退聖安東尼奧馬刺，拿下三連勝。當家球星米契爾（Donovan Mitchell）全場砍下25分、8籃板，並送出生涯新高的14次助攻，幾乎接近達成個人生涯首次大三元。

特別是米契爾在第四節最後關鍵時刻，利用一次助攻幫助中鋒艾倫（Jarrett Allen）重要的「三分打」，得以擺脫馬刺糾纏。對於近期陷入低潮的米契爾來說，某種程度也是一種自我救贖。

談到近期的掙扎，米契爾坦言：「4連敗期間，我甚至覺得自己在場上毫無貢獻。我不只是沒得分，而是根本沒在影響比賽的走向。」

米契爾表示，當自己的投籃手感不佳時，最重要的是要找到其他方式去幫助球隊贏球，「我一直在問自己，當手感不佳時，該怎麼幫助球隊取勝？我當時完全沒做到。當球隊的領袖做不到這些事時，球隊自然會陷入困境。」

米契爾過去5場比賽平均僅得18.4分，命中率僅33%，三分球命中率更只有19%，雖然罰球命中率仍有88%，但整體表現與他一貫水準有落差。

本場比賽過後，米契爾在NBA已經累積出賽534場，仍與生涯首度大三元擦肩而過。不過他強調，對於球隊而言，勝利才是最重要的，「我不是每一場都要拿30或40分，但我必須找到影響比賽的方法。」