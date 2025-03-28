NBA／海外擴張！總裁席佛聯手FIBA 推動打造16隊歐洲新聯賽

NBA總裁席佛（Adam Silver）與FIBA祕書長扎格克里斯（Andreas Zagklis）近日在董事會記者會上共同宣布，聯盟將展開一項可行性研究，探討在歐洲成立全新籃球聯賽的可能性。這一消息引起了業界和球迷的廣泛關注，雙方均表示此舉旨在推動籃球運動在歐洲的普及與發展，同時打造一個公平競爭的平台。

席佛透露，雖然目前仍在初期構想階段，但初步計畫是建立一個由16支球隊組成的聯賽，其中包含12支固定球隊以及4支每年更替的參賽隊伍。

「我們目前的構想是有16支球隊的聯賽，可能會有12支固定球隊，另外4支則每年輪替參加，但這一切都還未定案，仍處於探索初期階段。」席佛說。

他強調：「目前這僅屬於初步構想，一切仍在探討階段。」對於是否吸納現有歐洲俱樂部參賽，席佛表示這是一個「開放性議題」，聯盟正在積極評估各球隊的參與意願，並探討是否有新的業主團體會進入這個市場。

席佛也提到，除了現有球會，未來不排除會吸引新的資方進入聯盟：「在歐洲幾乎每個主要城市都有籃球生態系，若有其他潛在投資人願意成立新球隊，我們也樂見其成。」

關於這個新聯盟的薪資結構與競爭制度，席佛表示，NBA不會支持一個「毫無競爭平衡與控制機制」的聯賽。

「我們不會去經營一個在球員薪資或競爭層面毫無管理制度的聯盟，NBA現行的薪資制度雖然有限制，但因為有聯盟收益共享機制，即便是封頂制度，球員仍能獲得高報酬，可能是世界上體育聯賽中報酬最豐厚的之一。」席佛說。

他也坦言，歐洲勞動法與美國不同，因此財務制度勢必需做出調整，但NBA願意提供在建立公平競爭環境方面的專業知識。

「我們的專業在於建立一個讓各球隊無論市場規模大小，都能在相對公平環境下競爭的制度。」席佛補充。

FIBA秘書長扎格克里斯也強調，FIBA的目標是整合歐洲籃球生態系統：「我們希望團結歐洲的籃球生態，讓所有歐洲球隊都能有可持續的發展，並提升頂尖球隊的收入。」

這項可行性研究若進展順利，將有望打造出一個融合NBA管理經驗與FIBA歐洲資源的新型籃球聯賽，為歐洲職籃開啟全新紀元。