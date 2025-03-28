NBA／美媒稱「詹皇生涯最差30秒」 里夫斯認為自己也有錯

公牛隊吉迪（Josh Giddey）今天在半場投進絕殺三分球，詹姆斯（LeBron James）淪為海報背景，湖人記者厄文（Anthony F.Irwin）直呼，這是詹皇生涯最差的30秒。

比賽最後12.6秒，詹皇選擇撲防公牛中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic），讓底角的威廉斯（Patrick Williams）有大空檔，命中三分球。接著發給里夫斯（Austin Reaves），卻被吉迪（Josh Giddey）輕鬆抄走，並傳給懷特（Coby White）投進三分球，取得1分領先。

雖然倒數3.1秒里夫斯上籃命中，湖人再度領先，但吉迪運球到半場，在詹皇面前飆進超大號壓哨三分球，絕殺湖人。

湖人記者厄文在X發文表示，「這可能真的是詹姆斯生涯最糟糕的30秒，哈哈。」

詹姆斯受訪時直呼，那次發球失誤完全是他的錯，但里夫斯認為與自己也有關，「我認為這次溝通失誤，可能是因為我試圖擋住防守者，而不是直接往球的方向過去。我要負的責任不比他少，希望我們能討論並找到解決方法，確保下次不會再發生。」