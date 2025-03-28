NBA／明星賽收視低迷、新制慘遭批評 總裁席佛坦承「失敗」

為了挽救明星賽敷衍應付的狀況，NBA今年啟動新賽制，將入選的明星球員分成3支球隊，加上新秀挑戰賽的冠軍，由4支球隊進行分組對決，3場比賽決定最後冠軍。

但聯盟作出的迷你賽制新變革顯然無法獲得球迷認可，更引來諸多批評聲浪，平均收視人數470萬排在歷年倒數第2，僅高於2023年的460萬，收視率比起2024年更是下跌了13%。另外在技術挑戰賽、三分球大賽與灌籃大賽平均也只有吸引340萬觀眾收看，創下歷史新低。

這樣的結果讓NBA總裁席佛（Adam Silver）坦承，明星賽的新賽制毫無疑問是一次「失敗」的嘗試；同時他也表示聯盟將會回到起點，重新思考如何讓明星賽更具吸引力與意義。

NBA明星周收視持續下探。 美聯社

「本屆明星賽是失敗的，我們未打造出能讓聯盟引以為榮、也讓球員為之自豪的全明星體驗。」

席佛補充，儘管今年的改革沒有達到預期效果，但聯盟已著手規劃改進方案，「我們已經回到起跑點，重新思考。」他也透露，與擁有明年轉播權的NBC溝通後，對明年的明星賽仍充滿期待。