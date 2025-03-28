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NCAA／NBA準狀元佛雷格繳30分全能數據 助杜克大學殺進8強
杜克大學「NBA準狀元」佛雷格（Cooper Flagg）今天在NCAA三月瘋16強賽，狂砍30分6籃板7助攻，還賞3次阻攻，幫助杜克以100：93擊敗亞利桑那。
根據ESPN統計，佛雷格成為杜克隊史首位NCAA錦標賽30分5籃板5助攻的球員，且是1986年正式統計阻攻數據以來，第2位在NCAA錦標賽達成「30+5+5+3」的球員，上一人是1994年UCLA的奧班農（Ed O’Bannon）。
他也是自1985年的穆林（Chris Mullin）以來，首位在NCAA錦標賽達成30分5籃板5助攻，且失誤不超過1次的球員。
杜克總教練謝耶爾（Jon Scheyer）盛讚佛雷格，「這是我執教生涯參與過最偉大的錦標賽表現之一。他做了該做的事，接下來就專注準備對阿拉巴馬大學的比賽，這就是他的特別之處，不會沉浸於過去的榮耀。」
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