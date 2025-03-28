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NBA／公牛峰迴路轉12秒神之絕殺！湖人寫23年來罕見紀錄

中央社／ 台北28日電
吉迪在中場飆進絕殺三分彈，帶領公牛完成不可思議的逆轉秀。 法新社
吉迪在中場飆進絕殺三分彈，帶領公牛完成不可思議的逆轉秀。 法新社

芝加哥公牛今天在終場前10秒連續飆進3記關鍵三分彈，包含吉迪（Josh Giddey）的半場飆進致勝一擊，最後以119比117氣走洛杉磯湖人，摘下近期4連勝。

近10戰取得8勝的公牛今天在主場迎戰湖人，首節即打出不俗氣勢，在懷特（Coby White）領軍下，手握雙位數領先，不過，在第2節無力擋住湖人強勢反撲的情況下，導致公牛遭到逆轉，以1分落後進入中場休息，甚至易籃後團隊狀況仍未改善，3節打完，落後達16分。

眼看可能無緣成功捍衛主場，公牛團隊展現不放棄精神，在第4節齊力及時回神，懷特、吉迪及赫爾特（Kevin Huerter）輪番飆進外線，幫助球隊逐步縮小差距，讓公牛看見勝利的一線曙光。

接著，威廉斯（Patrick Williams）在終場前10秒砍進三分球，加上吉迪成功抄到湖人球星詹姆斯（LeBron James）的發球，順勢傳給外線有空檔的懷特，再飆進一記關鍵的三分彈，如願超前比分，但隨著湖人里夫斯（Austin Reaves）上籃得手，公牛陷入1分落後。

公牛僅有3秒部署最後一波進攻，負責發球的吉迪接獲隊友傳球後，在未過半場情況下，果斷選擇拔起投籃，沒想到球隨即應聲入網，讓終場前10秒豪奪9分的公牛，完成驚奇的逆轉秀，以2分之差氣走湖人。

湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）賽後接受媒體聯訪時坦言，以這種方式輸球，感覺真的很糟糕。發生致命失誤的詹姆斯則承認，自己確實沒有做好，「前一球也有溝通上的失誤，如果有人在中場投進致勝一擊，只能向他致意了。」

根據統計，湖人隊成為聯盟自1992年夏洛特黃蜂隊以來，首支在連續兩天既靠壓哨絕殺贏球、又被壓哨絕殺輸球的球隊。

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