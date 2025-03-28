NBA／艾倫高效能數據史上僅次張伯倫 騎士主帥讚贏球關鍵

騎士在主場遭遇到馬刺的強力挑戰，雖然一度領先16分，卻在第四節最後階段被追平，所幸靠著艾倫（Jarrett Allen）和葛蘭德（Darius Garland）合力拿下12分，才擺脫對手糾纏，以124比116過關。先前陷入亂流苦吞4連敗的騎士，這波面對戰績後段班連續取得3場勝利，不過全聯盟排名仍落後雷霆。

騎士拿到本季第59勝，這是球隊自2009-10年賽季以來的單季勝場新高，排名隊史第3多；騎士在2008-09年賽季取得66勝16敗，在例行賽還有9場的情況下，騎士仍有機會挑戰隊史紀錄。

中鋒艾倫此役火力全開，全場10投11中攻下本季新高29分，其中27分出現在下半場，另抓下16籃板，成為球隊致勝功臣。特別是在最後關鍵時刻，他在米契爾（Donovan Mitchell）助攻下完成重要「三分打」，讓騎士吃下定心丸。

「我們今晚能夠獲勝的關鍵就是艾倫，」騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）賽後表示，「我不知道他是如何打出如此高效率的表現。」

根據統計，這是艾倫生涯第4次以9成命中率拿到至少25分15籃板，排名史上第2多，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的12次。

另一方面，亞特金森也讚賞了板凳群的精彩貢獻。杭特（De'Andre Hunter）和梅瑞爾（Sam Merrill）聯手拿下27分，帶動替補球員輸出39分。

先前進攻陷入低潮的米契爾，此戰18投8中繳出25分14助攻8籃板的表現，其中助攻數創下生涯新高，可惜已經打了534場比賽的他，還是無緣拿下生涯首次大三元。

馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）延續近期的火熱表現，拿下22分4助攻3籃板，個人連4場破20分；新秀卡瑟爾（Stephon Castle）也有22分11籃板8助攻的全能演出，他成為馬刺隊史第5位得分破千的新秀。強森（Keldon Johnson）替補出發也有17分10籃板的進帳。

先前才創下史上首位在第20個賽季仍全勤連續出賽70場紀錄的馬刺指揮官保羅（Chris Paul），今天是他第72場出賽，也是生涯第1344場例行賽，超越皮爾斯（Paul Pierce），排名躍升史上第16，接下來將超越布萊恩（Kobe Bryant）的1346場。