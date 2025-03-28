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NBA／最後7秒包辦抄截、助攻、絕殺 吉迪賽後獲比賽球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
在比賽最後7秒一口氣包辦抄截、助攻和絕殺的精采演出。 路透
在比賽最後7秒一口氣包辦抄截、助攻和絕殺的精采演出。 路透

公牛隊後衛吉迪（Josh Giddey）在今天與湖人隊之戰，不僅繳出25分、11助攻、14籃板的「大三元」數據，成為公牛隊史繼喬丹（Michael Jordan）後首位單季5次以上「大三元」的球員，他還在比賽最後7秒一口氣包辦抄截、助攻和絕殺的精采演出，幫助公牛以2分差距險勝湖人。

吉迪在今天與湖人之戰可說是心情大洗三溫暖，在第四節前段公牛展開追分時不僅接連發生失誤，幾次出手也都未能命中，其中還包括一次拋投「麵包球」，不過公牛在最後的15分得分中有12分卻都與他有關。

其中比賽最後7秒吉迪先是從詹姆斯（LeBron James）手中完成關鍵抄截，並隨即助攻給懷特（Coby White）投進三分球，又在比賽槍響同時投進「Logo shot」絕殺球，全場個人進帳25分、11助攻、14籃板，儘管也有7次失誤在身，但瑕不掩瑜，成為本場比賽贏球最大功臣，也幫助公牛在近11場比賽中拿下9勝。

談到在中場投進戲劇化的絕殺球，吉迪說：「當球一離開我的指尖後，看起來就很棒，我覺得球就要進了，因為軌跡看起來很正。這是一個特別的夜晚，逆轉取勝，還是一次了不起的團隊作戰，我們大家都享受其中，在過去的一個月我們已經證明能跟任何球隊一戰。」

而吉迪也在今天成為公牛隊史第二位達成單季至少5次「大三元」的球員，前一任正是「籃球之神」喬丹，賽後懷特也特別為吉迪保留了比賽用球並送給他，「他在最後時刻錯過了拋投，但他沒有垂頭喪氣，反倒是專注在下一顆球，就是這種心態促使它完成精采的抄截與半場絕殺。」

公牛 吉迪 湖人 詹姆斯

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