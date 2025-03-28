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NBA／雷霆單季61勝破奧城紀錄 亞歷山大連66場至少20分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大率領雷霆寫下搬家後的單季61勝紀錄。 法新社
亞歷山大率領雷霆寫下搬家後的單季61勝紀錄。 法新社

面對雷霆已經苦吞8連敗的灰熊，今天作客奧克拉荷馬市，在第四節中一度超前對手2分，眼看有機會爭取勝利，沒想到球隊接下來將近4分鐘被對方完全封鎖一分未得，雷霆就靠著這波猛烈的17比0攻勢，一口氣擊潰灰熊，以125比104大勝。

雷霆完成近期的8連勝，也是對戰灰熊9連勝，連續兩季橫掃他們，上一次灰熊贏得雷霆還要追溯到2022年12月。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度火力全開，25投15中豪取37分6助攻3籃板3抄截，個人連續66場至少拿到20分；威廉斯（Jalen Williams）因臀傷缺席7場後重新回歸，拿下20分5籃板4助攻。哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）18分11籃板4助攻，抄截和阻攻各2次，表現全面。

雷霆在2008-09年賽季搬到奧克拉荷馬市之後，單季最多勝是2012-13年創下的60勝，隨著這場勝利到手，雷霆以61勝寫下新猷，同時在例行賽還有9場的情況下，有機會挑戰前身西雅圖超音速的單季64勝隊史紀錄。

談到61勝的榮耀，亞歷山大認為球隊還有更遠大的目標。「我的最終目標不是創造隊史勝場紀錄，而是在賽季結束的時候捧起總冠軍獎杯。」

灰熊此戰以傑克森（Jaren Jackson Jr.）的27分表現最佳，小皮本（Scotty Pippen Jr）17分10籃板7助攻5抄截。

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