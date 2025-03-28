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NBA／坦承出現糟糕失誤 詹姆斯向吉迪絕殺球脫帽致敬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湖人被公牛絕殺，詹姆斯坦言自己在比賽倒數階段出現相當糟糕的失誤。 法新社
湖人被公牛絕殺，詹姆斯坦言自己在比賽倒數階段出現相當糟糕的失誤。 法新社

湖人隊今天作客公牛隊主場，在第四節初一度領先到16分的情況下，卻在比賽最後一分鐘被公牛連續投進4顆三分球，其中包括吉迪（Josh Giddey）在槍響同時投進的「Logo shot」絕殺球，賽後湖人詹姆斯（LeBron James）坦言，自己在比賽倒數階段出現相當糟糕的失誤，對於吉迪投進戲劇化絕殺球他也只能脫帽致敬。

湖人在前一場比賽靠著詹姆斯的絕殺補籃險勝溜馬隊，並中止3連敗後，今天作客公牛主場卻成為遭絕殺的一方，在比賽最後7秒先是詹姆斯在對手禁區發生致命傳球失誤，讓公牛懷特（Coby White）投進逆轉三分球，儘管里夫斯（Austin Reaves）在倒數3.1秒進球後，幫助詹姆斯洗脫了戰犯罪名，但公牛最終又靠著吉迪的「Logo shot」絕殺球戲劇化拿下勝利。

談到球隊連續兩天都打出絕殺賽事，但昨天是絕殺別人，今天卻是遭到對手絕殺，攻下17分、12助攻但也發生4次失誤的詹姆斯賽後說：「我們有機會贏下比賽，但第四節給對手太多三分球空檔出手機會，我自己更出現相當糟糕的失誤。在最後時刻大家缺乏交流，儘管里夫斯為我們投進關鍵球，一度有贏球機會，但吉迪投進了半場絕殺球，對此你只能脫帽致敬。」

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也直言，以這樣的方式輸球確實太過殘酷，「這真的是毀滅性的感覺，我們昨晚靠著絕殺贏了溜馬，今晚卻輸給了吉迪的半場絕殺，但總體來說，除了一些回合外，我對於球隊今天的執行力是感到滿意的。」

至於今天拿下25分、10籃板、8助攻的唐西奇也坦言，這樣的輸球方式確實難以接受，「我們基本上已經掌控了比賽，但這樣輸球讓我們感到沮喪，尤其還是在背靠背的賽事中，我們也已經拚盡全力。」

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