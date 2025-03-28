快訊

「海角七號」男星驚爆性侵未遂！日本澡堂硬上男客被捕

調查47天！新光三越氣爆釀5死 中市府認「瓦斯氣爆」釀禍

柯文哲打「健康牌」失靈！貪汙案裁定再羈押禁見2個月

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／絕殺你的絕殺神劇本！公牛吉迪「Logo Shot」逆轉湖人

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
公牛吉迪（Josh Giddey）卻在比賽槍響同時投進「Logo shot」絕殺三分球，幫助公牛以119：117逆轉湖人。 法新社
公牛吉迪（Josh Giddey）卻在比賽槍響同時投進「Logo shot」絕殺三分球，幫助公牛以119：117逆轉湖人。 法新社

前場比賽靠著詹姆斯（LeBron James）絕殺補籃終止3連敗的湖人隊，今天卻反成為遭到絕殺的目標，在作客公牛隊的賽事中，湖人雖然在倒數3.1秒由里夫斯（Austin Reaves）上籃命中逆轉戰局，不過公牛吉迪（Josh Giddey）卻在比賽槍響同時投進「Logo shot」絕殺三分球，幫助公牛以119：117逆轉湖人。

湖人前一場比賽作客溜馬隊主場，在一路與對手糾纏的情況下，最終靠著詹姆斯在比賽槍響同時補進唐西奇（Luka Doncic）出手未進的跳投，最終以1分差距終止3連敗，而今天湖人客場之旅來到公牛主場卻成為反遭絕殺的目標。

公牛與湖人今天在上半場展開激烈的拉鋸戰，不過易籃後湖人卻打出單節32：17的攻勢拉開差距，但第四節公牛火力及時甦醒，在三分線外下起狂風暴雨，團隊單節砍進11顆三分球，且其中4顆還是集中在比賽最後1分鐘，並由4名不同球員投進。

倒數46秒公牛先是由赫爾特（Kevin Huerter）投進三分球，幫助開節16分落後劣勢的公牛追到僅剩1分差距，不過湖人里夫斯連得4分幫助湖人止血，但公牛威廉斯（Patrick Williams）、懷特（Coby White）卻連進2顆三分球再度逆轉戰局，其中懷特投進的三分球還是詹姆斯在倒數7秒發生致命失誤後投進，讓公牛一度有機會帶走勝利。

但湖人里夫斯關鍵時刻再度突破公牛防線，於倒數3.1秒上籃得手，湖人反取得1分領先，而沒有暫停的公牛在發球後，由吉迪帶球突破，並在半場時將球投出，最終戲劇化的進球絕殺湖人，最終公牛就以119：117擊敗湖人，收下4連勝，湖人則是吞下近5場比賽以來的第4敗。

公牛今天團隊共投進19顆三分球，其中11顆集中在第四節，包括吉迪、懷特、赫爾特都各投進4顆以上三分球，得分也都超過20分，至於湖人則以里夫斯30分表現最佳，唐西奇則有25分、10籃板、7助攻，詹姆斯17分、12助攻。

延伸閱讀

NBA／名嘴史密斯嗆聲碰我就「出拳」詹姆斯IG發影片諷刺

NBA／絕殺補籃助隊止敗 詹姆斯還原當下想法

NBA／坦言與喬丹尚未建立關係 詹姆斯：還沒到那時候

NBA／詹姆斯補籃絕殺溜馬 教頭：得到籃球之神眷顧

相關新聞

NBA／絕殺你的絕殺神劇本！公牛吉迪「Logo Shot」逆轉湖人

前場比賽靠著詹姆斯（LeBron James）絕殺補籃終止3連敗的湖人隊，今天卻反成為遭到絕殺的目標，在作客公牛隊的賽事...

NBA／溜馬162分破隊史 手下留情竟得到巫師球迷「噓聲」

溜馬隊今天在客場以162：109痛宰巫師隊，創下本季最高得分紀錄及隊史得分紀錄，溜馬最後一分鐘手下留情不刷分，竟遭到巫師球迷噓聲伺候。 本場比賽提前進入垃圾時間，最後一分鐘溜馬領先53分，直接2

NBA／雷霆單季61勝破奧城紀錄 亞歷山大連66場至少20分

面對雷霆已經苦吞8連敗的灰熊，今天作客奧克拉荷馬市，在第四節中一度超前對手2分，眼看有機會爭取勝利，沒想到球隊接下來將近4分鐘被對方完全封鎖一分未得，雷霆就靠著這波猛烈的17比0攻勢，一口氣擊潰灰熊，

NBA／柯瑞混戰訓練狀態佳 傳明天復出柯爾樂觀看待

勇士隊主控柯瑞（Stephen Curry）在日前與暴龍隊之戰摔傷，導致骨盆挫傷缺席兩場比賽，勇士也苦吞2連敗後，今天傳...

NBA／最後7秒包辦抄截、助攻、絕殺 吉迪賽後獲比賽球

公牛隊後衛吉迪（Josh Giddey）在今天與湖人隊之戰，不僅繳出25分、11助攻、14籃板的「大三元」數據，成為公牛...

NBA／坦承出現糟糕失誤 詹姆斯向吉迪絕殺球脫帽致敬

湖人隊今天作客公牛隊主場，在第四節初一度領先到16分的情況下，卻在比賽最後一分鐘被公牛連續投進4顆三分球，其中包括吉迪（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。