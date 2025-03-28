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NBA／勇士小裴頓因傷至少休一周 主帥盼庫明加頂替角色

聯合新聞網／ 綜合報導
小裴頓。 路透
小裴頓。 路透

勇士隊目前位居西區第7，正努力爭取脫離附加賽，如今傳出壞消息，防守悍將小裴頓（Gary Payton II）因左手拇指韌帶部分撕裂，將至少缺陣一周。

勇士隨隊記者史萊特（Anthony Slater）報導小裴頓左手拇指受傷的消息，他將在一周後重新接受評估。勇士總教練柯爾說，「這對庫明加（Jonathan Kuminga）來說是一個機會，當一名防守悍將，我們一直依賴小裴頓擔任這個角色。」

柯瑞（Stephen Curry）因骨盆挫傷連續缺席2場，柯爾透露柯瑞有參加隊內訓練賽6分鐘，能否復出戰鵜鶘隊，將取決於柯瑞明天的感覺，他對柯瑞復出相當樂觀。

勇士目前戰績41勝31敗與快艇隊相同，但因本季對戰劣勢，位居西區第7，領先第8的灰狼隊也只有0.5場勝差。

勇士

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