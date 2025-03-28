NBA／湖人26歲防守悍將轉正式合約 主帥盛讚拚勁態度

根據報導，湖人將原本雙向合約的防守悍將古德溫（Jordan Goodwin）轉為正式合約，同時為了騰出空缺，也裁掉了瑞迪許（Cam Reddish）。

由於古德溫雙向合約的出賽額度已經用完，湖人若沒有把他合約轉正，將無法代表球隊出征季後賽。據了解，湖人是開出一份為期兩年的合約，其中明年是球隊選項，湖人將在今夏決定是否續留他

本季古德溫為湖人打了19場比賽，場均出賽時間為20.4分鐘，得到6.4分、3.9籃板、1.4助攻、1.2抄截、0.5阻攻，在防守端的表現受到肯定；此外，古德溫的投籃命中率達47%，三分命中率41.3%，罰球命中率81.8%。

在2021年選秀會上落選的古德溫，先後效力過巫師、太陽和灰熊，去年9月和湖人簽下訓練營合約，後續也被裁掉；古德溫沒有放棄，仍在發展聯盟等待機會，直到今年2月才收到湖人一紙雙向合約。

對於古德溫轉為正式球員，總教練瑞迪克認為他的競爭態度是重要關鍵。「自從他以雙向合同加入我們球隊之後，一直在場上拼盡全力，像個鬥士一樣。不僅僅是他的態度和強硬作風，他在比賽中的表現也非常出色，所以我們對他充滿信心。」