NBA／溜馬162分破隊史紀錄 手下留情竟得到巫師球迷「噓聲」
溜馬隊今天在客場以162：109痛宰巫師隊，創下本季最高得分紀錄及隊史得分紀錄，溜馬最後一分鐘手下留情不刷分，竟遭到巫師球迷噓聲伺候。
本場比賽提前進入垃圾時間，最後一分鐘溜馬領先53分，直接24秒進攻違例，沒想到被痛宰的巫師球迷竟發出噓聲。
溜馬全場59次進球有48次來自助攻，三分球47中27，命中數破隊史紀錄。全隊9人得分上雙，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）出賽25分鐘就投進7記外線，拿下29分6助攻。
這場比賽是巫師隊史失分最多的比賽，目前戰績16勝57敗，與爵士隊並列聯盟爐主。
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