NBA／加入勇士後首度2連敗 巴特勒：我們當然需要柯瑞

勇士隊昨天以86：112不敵熱火隊，這是巴特勒（Jimmy Butler）加入以來首度2連敗，他受訪時坦言勇士需要柯瑞（Stephen Curry）。

柯瑞上周五面對暴龍隊時傷退，接下來面對老鷹和熱火隊都缺陣，勇士也都敗下陣來。巴特勒受訪時直言，「我們當然需要30號（柯瑞）回來，但我們希望他能以最佳狀態回歸。我們仍被期待贏球，必須拿出比過去2場比賽更好的表現。如果他回來，我相信情況會不同。」

勇士面對老鷹首節失掉40分，對陣熱火則是0：7開局。對此巴特勒表示，「可能我們開局努力不夠，必須在防守端做得更好。最近無論是禁區、中距離、三分，甚至罰球線，對手都能輕鬆得分，我們已偏離之前幫助我們贏球的打法。」

格林（Draymond Green）也無法接受這種表現，他認為自己要扛起責任，「讓自己進入狀態，然後以身作則，我帶動起來，其他人就會跟上。」