NBA／名嘴史密斯嗆聲碰我就「出拳」詹姆斯IG發影片諷刺

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）與ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）之間的口水戰持續升溫，而詹皇這次選擇用「影像」回應——他日前在個人IG上轉發一段史密斯過去練拳擊的影片，並配上連續14個驚嘆詞的表情符號：「WHOMP WHOMP WHOMPPPPPPPP」，語帶諷刺地對史密斯先前的發言作出反擊。

史密斯稍早在節目中重提與詹姆斯場邊對峙事件，甚至語出驚人地說：「如果他（詹姆斯）真的碰我，我會先揮他一拳，然後當然會被這個 6 呎8吋、250磅的傢伙打爆。」詹姆斯顯然對這番言論不以為然，才會以這段「拳擊影片」做為回應，間接嘲諷史密斯「說得比做得多」。

Stephen A Smith says he would’ve swung on LeBron



“If that man would’ve put his hands on me. I would’ve immediately swung on him. Immediately.”



(h/t @gifdsports )



pic.twitter.com/PwMkLrRZYL — NBACentral (@TheDunkCentral) 2025年3月26日

這場口水戰最早源於詹姆斯在《The Pat McAfee Show》節目中公開表示不滿史密斯針對長子布朗尼（Bronny James）的評論，並批評史密斯等名嘴將媒體職責變成針對球員的人身攻擊。他直言：「我不會干涉對比賽內容的評論，但當你開始牽扯家庭，那就是我的底線。」

史密斯隨後回擊，表示自己是評論員，「當然會拿詹姆斯來提升收視率，這本來就是我的工作」，雙方隔空對話幾度升溫，甚至引來網友戲稱可直接上擂台對決。

詹姆斯這次在IG上親自「發文並嘲諷」的動作，代表這場「詹姆斯vs史密斯」的恩怨仍未劃下句點，也再次讓這場 NBA 場外大戲成為熱議焦點。