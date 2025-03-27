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NBA／快艇擊敗尼克戰績與勇士相同 因對戰優勢上升至西區第6

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登(右)。 美聯社
哈登(右)。 美聯社

快艇隊今天以126：113擊敗尼克隊，目前戰績41勝31敗與勇士隊相同，憑藉本季雙方對戰3勝0敗優勢，上升至西區第6，勇士則下降至第7名的附加賽區。西區第8的灰狼隊只落後兩隊0.5場勝差。

快艇首節打完落後尼克13分，但第二節打出23：10攻勢，追至1分差。第三節「大鬍子」哈登（James Harden）狂砍16分，幫助快艇反而領先10分，末節雷納德（Kawhi Leonard）接管戰局拿下14分，幫助快艇鎖定勝局。

哈登全場得到29分6籃板6助攻，雷納德有27分10籃板7助攻。尼克長人唐斯（Karl-Anthony Towns）砍下34分14籃板，阿努諾比（OG Anunoby）得到28分。

哈登上一戰面對雷霆隊扭傷腳踝，本場沒有休息，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，「他每場比賽都想上場，很多時候我們要保護他，不讓他硬撐。不過他明白這場比賽有多重要。我們正拼命爭奪第6種子。」

James Harden Kawhi Leonard 勇士 快艇 灰狼

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