NBA／快艇擊敗尼克戰績與勇士相同 因對戰優勢上升至西區第6
快艇隊今天以126：113擊敗尼克隊，目前戰績41勝31敗與勇士隊相同，憑藉本季雙方對戰3勝0敗優勢，上升至西區第6，勇士則下降至第7名的附加賽區。西區第8的灰狼隊只落後兩隊0.5場勝差。
快艇首節打完落後尼克13分，但第二節打出23：10攻勢，追至1分差。第三節「大鬍子」哈登（James Harden）狂砍16分，幫助快艇反而領先10分，末節雷納德（Kawhi Leonard）接管戰局拿下14分，幫助快艇鎖定勝局。
哈登全場得到29分6籃板6助攻，雷納德有27分10籃板7助攻。尼克長人唐斯（Karl-Anthony Towns）砍下34分14籃板，阿努諾比（OG Anunoby）得到28分。
哈登上一戰面對雷霆隊扭傷腳踝，本場沒有休息，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）表示，「他每場比賽都想上場，很多時候我們要保護他，不讓他硬撐。不過他明白這場比賽有多重要。我們正拼命爭奪第6種子。」
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言