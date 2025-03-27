NBA／絕殺補籃助隊止敗 詹姆斯：為奪勝不惜一切代價

前三節只靠罰球取分，湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）仍成為今天比賽焦點，他壓哨補籃助紫金軍團以120：119「絕殺」溜馬隊，延續個人連續兩位數得分紀錄外也助隊止住3號敗，40歲的他說：「為了幫助隊友獲勝，我會不惜一切代價。」

詹姆斯的關鍵補籃進球後，裁判透過影片回放才確定是時間走完前的有效進球，詹姆斯還原當下說：「我真的沒有太多情緒，因為我試著看清楚我是在時間內進球。」他透露在唐西奇（Luka Doncic）有機會的致勝一擊出手後，一直在觀察球的走向，「看起來短了一點，但我知道如果球打到前框，還是有機會彈進，彈出來後我就希望有足夠的時間利用。」最後劇本也如詹姆斯所願，讓浪費最多17分領先的湖人避免吞下4連敗。

去年底滿40歲的湖人當家球星也提到，不只得分，能做很多事情來影響比賽，這也是自己比賽的魅力所在，是終其一生打造的比賽方式，「能讓我的隊友參與其中，可以搶籃板、防守，還能時不時拿分。」

詹姆斯今天前三節6投都落空，只靠罰球拿下3分，但第四節先連拿8分，再加上「絕殺」補籃，讓生涯連續兩位數得分場次累積到1283場。

前一度得分個位數要回溯美國時間2007年1月5日出戰公鹿隊，詹姆斯提到，當然知道自己能得分，「但在我們找到進攻節奏，或是有其他狀況前，防守端才是球隊最重要的事情。」

被「絕殺」的溜馬，傳出18次助攻的後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）第一時間傻眼，之後仍和詹姆斯致意並聊了幾句，他說：「這顯然是一位偉大球員的精采一擊。」