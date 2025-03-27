NBA／曾讓瑞迪克從主持人變主帥 詹皇節目新一季聯手奈許

湖人球星詹姆斯（LeBron James）宣布重啟籃球Podcast節目《Mind the Game》，第2季將於美國時間下周二正式開播，新一季搭檔，將由2屆MVP得主奈許（Steve Nash）接棒。

《Mind the Game》首季由詹姆斯與瑞迪克（JJ Redick）共同主持，節目一推出便廣受歡迎，平均每集觀看次數達150萬次，YouTube頻道迅速累積超過50萬名訂閱者。瑞迪克轉任湖人主帥後，該節目也暫停，如今詹皇將邀請奈許成為節目新主持人。

現年51歲的奈許於2014年正式從NBA退休，退休後曾擔任加拿大男籃總經理，並於2020至2022年期間執教籃網隊，雖戰績94勝67敗，勝率達58.4%，但過於依賴球星的執教方式，受到許多球迷質疑。另外，奈許曾擔任勇士隊顧問，與詹姆斯在NBA賽場上也有11年重疊經歷。

本季《Mind the Game》將延續首季製作團隊，由導演蓋拉格（Jason Gallagher）繼續操刀。詹姆斯近日透過社群平台多次發文，表達自己對當前籃球評論生態的看法，期盼能藉由節目提供更深入和專業的籃球觀點。

隨著瑞迪克轉型為教練，奈許的加入無疑將為《Mind the Game》注入新的火花，也讓球迷對第2季的內容更添期待。