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NBA／約柯奇單季30次大三元史上第4人 金塊險勝少雙星公鹿

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇(中)。 美聯社
約柯奇(中)。 美聯社

公鹿隊近日在傳出後衛里拉德（Damian Lillard）因為右小腿血栓問題將長期缺陣後，今天作客金塊隊主場球隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也高掛免戰牌，儘管公鹿整場比賽仍是緊咬金塊不放，但金塊最終在約柯奇（Nikola Jokic）繳出39分、10籃板、10助攻「大三元」領軍下，仍是以127：117擊敗公鹿。

公鹿球團在昨天宣布里拉德因為右小腿患有深部靜脈血栓，正在服用血液稀釋藥物，將無限期缺陣，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在今天受訪時表示，「當你聽到血栓時，這不僅在體育界不是一個好事，在你的生活中也是，顯然這對我們和里拉德都是個打擊，但我們會在情感上支持他。」

不僅里拉德無限期缺陣，公鹿一哥安戴托昆波在今天與金塊之戰也因為腳踝傷勢無法出賽，讓瑞佛斯直言需要其他球員挺身而出，頂上這個巨大的缺口，而公鹿今天確實也展現多點開花的攻勢，在團隊僅8人出賽的情況下，7人得分來到雙位數，其中又以洛培茲（Brook Lopez）攻下26分表現最佳，至於替補上陣的羅林斯（Ryan Rollins）也有17分進帳。

不過在主場出賽的金塊，今天在約柯奇領軍下，上半場一度取得15分領先，下半場面對公鹿的猛烈反撲，他更是在第四節與穆雷（Jamal Murray）攜手挺身而出，兩人單節合力進帳17分，搭配上波特（Michael Porter Jr.）在倒數1分05秒投進關鍵三分球，幫助金塊最終以10分差距拿下勝利，與西區第4、5名的湖人隊和灰熊隊依舊維持在1場勝差。

金塊約柯奇今天拿下39分、10籃板、10助攻，本賽季第30度締造「大三元」，成為聯盟史上第四位達成此成就的球員，前3人中正包括了他的隊友衛斯特布魯克（Russell Westbrook），生涯曾有3個賽季完成單季30次「大三元」紀錄，另外兩人則為「大O」羅伯森（Oscar Robertson）與張伯倫（Wilt Chamberlain）。

Giannis Antetokounmpo Nikola Jokic 公鹿 金塊

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