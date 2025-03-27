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NBA／坦言與喬丹尚未建立關係 詹姆斯：還沒到那時候

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯。 路透
詹姆斯。 路透

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）近期接受《The Pat McAfee Show》專訪，暢談與「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）關係，他坦言，儘管關係「處在不錯的位置」，但目前並沒有太多互動。

詹姆斯談到與喬丹之間的關係，「我們沒有聯絡，因為我還在打球，還專注在自己的事業上。」不過他也表達未來想與喬丹建立更深聯繫的期盼，「我當然希望能和他有更好的互動，就像我與布萊恩（Kobe Bryant）退休後的關係發展一樣。」

詹姆斯提到自己與布萊恩在2008與2012年奧運培訓營期間，建立起初步關係，但真正變親近是在2018年他轉戰湖人之後。「當我加入湖人，他打給我說：『兄弟，你現在是湖人家族的一員，有什麼需要儘管開口。』」詹姆斯感性回憶。

2022年在克里夫蘭舉行的NBA75周年紀念賽上，詹姆斯與喬丹曾短暫擁抱，他說，「那一刻真的很棒，我會穿23號就是因為他。」不過詹姆斯也知道只要自己還在場上穿23號，且不斷被拿來與喬丹比較，關係很難有真正的突破。

詹姆斯與喬丹曾短暫擁抱。 路透
詹姆斯與喬丹曾短暫擁抱。 路透

訪談中詹姆斯也談到兒子布朗尼（Bronny James）的進步讓他感到驕傲。布朗尼本季以第55順位被湖人選中，目前多在G聯盟出賽，他上周在南灣湖人砍下39分，展現潛力。

詹姆斯稱讚布朗尼，「我以父親的角度來看，他不管得幾分我都為他驕傲。以隊友和導師的身份看，我更是為他感到高興。他真的很努力，」詹皇回憶布朗尼去年心臟驟停、經歷接受手術的低潮，如今能在場上奮戰，他感到無比欣慰，「他首戰上場那一刻，我人雖然在場上，心卻彷彿飄到天上去了。」

詹姆斯的次子布萊斯（Bryce James）也即將踏上大學籃球之路，承諾就讀亞利桑那大學。對於未來是否會等到有機會與兩個兒子同場打球，詹姆斯笑說：「別這樣對我啊。」儘管沒有明說，但他臉上的笑容透露出那份難掩的期盼與感動。

LeBron James 喬丹 湖人

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