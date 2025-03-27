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NBA／獨行俠換走唐西奇失民心 執行長：我們會贏回球迷信任

聯合新聞網／ 綜合外電報導
獨行俠執行長威爾茲。承諾球團會用實際行動贏回信任。 美聯社
獨行俠執行長威爾茲。承諾球團會用實際行動贏回信任。 美聯社

獨行俠隊上月將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人，引發外界與球迷強烈反彈。球隊執行長威爾茲（Rick Welts）近日首度向球迷回應此事，承諾球團會用實際行動贏回信任。

「時間會證明這筆交易是好是壞。」威爾茲表示，「但我現在要向球迷保證，不論我們失去了多少信任、有多少質疑，我們會贏回來。我們會用正確的方式前進，並且贏得總冠軍。」

獨行俠執行長威爾茲。 路透
獨行俠執行長威爾茲。 路透

獨行俠在這筆交易中送走唐西奇，換回湖人球星戴維斯（Anthony Davis）等人，引發不少爭議。球隊近況也不甚理想，昨天以113：128不敵尼克後，近15場比賽吞下11敗，目前戰績35勝38敗，排名西區第11。

球隊日前宣布2025-26賽季將調漲季票價格，理由是「持續投資球隊與球迷體驗」，這項決定同樣引起不少不滿聲浪。獨行俠高層雖展現信心，但能否重建球迷信任、並以戰績作出有力回應，仍需時間驗證。

Luka Doncic 獨行俠

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