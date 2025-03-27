NBA／教頭批連敗根源「不愛上場」 詹皇點名2隊友是關鍵

湖人隊近10場比賽狂吞7敗，球隊陷入低潮，而昨日陣中老將詹姆斯（LeBron James）在訪談節目中坦言面臨到的困境與壓力。教頭瑞迪克（JJ Redick）受訪也表示，球員們太過安逸，養成一些壞習慣。

詹姆斯在《The Pat McAfee Show》節目中直言：「我、唐西奇（Luka Doncic）還有里夫斯（Austin Reaves）每晚都需要完美配合，才能讓每個人各司其職。只要一不謹慎就全盤皆輸。」他也提到唐西奇的球技以及里夫斯的優秀表現是讓團隊凝聚的關鍵。

詹姆斯點名唐西奇與里夫斯是球隊運作的關鍵人物。 路透

湖人的低潮與防守能力的下滑讓總教練瑞迪克十分頭痛，近期的3連敗場均輸掉24分，瑞迪克直指球員們養成一些不好的習慣，「球員們都希望可以輪休，缺乏太多在場上拼戰的時間了。」

湖人陣容在這段期間變得十分零散，先前詹姆斯腹股溝受傷缺陣了7場比賽，海斯（Jaxson Hayes）與八村壘也缺席多場賽事。不過今天對陣溜馬隊的賽事中，上述詹姆斯提及的關鍵人物「唐西奇、里夫斯與自己」，再加上八村壘以及海斯都上陣。