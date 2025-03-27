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NBA／火力全開！詹皇上節目嗆爆名嘴史密斯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯與知名評論員史密斯隔空交火。 路透社
詹姆斯與知名評論員史密斯隔空交火。 路透社

湖人球星詹姆斯（LeBron James）與知名評論員史密斯（Stephen A. Smith）之間的矛盾似乎尚未平息。詹姆斯登上ESPN《The Pat McAfee Show》節目時批評史密斯，更嘲諷他像在進行「泰勒絲巡演」。

這起爭議起於本月一場湖人比賽中，詹姆斯走向場邊與史密斯交談，後者事後數次在節目上回應此事。史密斯曾表示該次互動是詹姆斯「提醒他注意對其子布朗尼（Bronny James）的言論」，因他曾建議布朗尼應該去G聯盟磨練而非待在NBA。

詹姆斯對此不以為然：「他說什麼不想談、不想談，但因為影片出來了所以必須講，你在開什麼玩笑？他根本等不及影片釋出，就為了可以好好講一波。」

他強調，自己從未反對媒體評論球員表現，但如果評論超出專業、進入人身攻擊的層面，就會選擇站出來捍衛家人與球員，「當你講話變得私人化，我就有責任保護我的家庭，也要保護這些年輕球員」詹姆斯說道。

詹姆斯還語帶諷刺地補充：「他現在一定開心得要命。回家挖出冰箱裡的冰淇淋，穿著小內褲坐在沙發上看我提到他，一臉幸福。」

此外，詹姆斯在節目中也談到自己對歷史球員的看法，表示「如果公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在70年代打球，他能單場拿下250分。」

對此，史密斯搶先在《First Take》節目上回應，認為不必要地貶低前輩時代的球員價值，「這還是對過去時代的不敬。這種話只是又一次被動式攻擊，因為他本質上還是無法接受自己跟歷史名將被比較。」

詹姆斯則在訪談中表示：「我能在任何時代打球。」這場「詹皇對決名嘴」爭論，短時間內恐怕不會劃下句點。

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