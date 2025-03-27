NBA／遭灰熊下半場狂轟76分 爵士教頭怒斥球員「只顧自己」

爵士隊昨天在主場迎戰灰熊隊，雖然上半場表現出色，以65：64小幅領先，但下半場完全崩盤，最終以103：140吞下慘敗，下半場竟被對手打出76：38懸殊比數。賽後爵士總教練哈迪（Will Hardy）罕見在記者會中怒斥球員毫無紀律與團隊精神，強調「這不是個人訓練，而是一支球隊」。

「把球傳出去，跑回去防守！」哈迪在受訪時火力全開，「當你需要溝通防守時，說話的音量應該要比我現在大聲。地板上有球時，你要比對手更想搶到它。你是團隊的一員，這不是你的個人訓練課。」

爵士本季戰績不佳，目前在聯盟墊底，但哈迪強調，儘管正處於重建期，也必須建立起正確的團隊文化與態度。「我常說，球隊的樣貌對我來說很重要，這不是場面話。今天下半場的表現讓我非常失望，這不是我們想成為的球隊，也不是我希望的樣子。」

爵士年輕後衛喬治(右)。 路透

儘管球隊戰績不振，哈迪仍強調不容許懈怠。「我們必須明天起床後重新投入努力。這只是其中一場比賽、一個半場，我明白。但比賽進行時，我不需要什麼客觀角度，你就是得拚到底。你穿著這件球衣，就要知道你在代表整支球隊、整個社區。今晚的表現，完全不及格。」

爵士目前擁有不少潛力新星，球團也希望透過選秀與養成快速完成重建。但哈迪認為，文化才是一支球隊能否長期成功的根本，而這場慘敗無疑踩到他的底線。他最後也強調，自己會持續要求球員履行應有的責任與投入，「因為我們代表的，不只是自己而已。」