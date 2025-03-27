NBA／月初傷十字韌帶 厄文紐約動刀有好消息

獨行俠隊當家球星厄文（Kyrie Irving）月初面對國王隊傷了左膝，造成前十字韌帶撕裂，整季報銷，今天傳出他已經在位於紐約的特種手術醫院（Hospital for Special Surgery）動刀。

據消息來源透露，厄文的手術是由HSS的運動醫學主任威廉斯（Riley J. Williams）執行，好消息是除了左膝十字韌帶受損，厄文其他韌帶或半月板都沒有其他傷勢。

33歲的厄文上月才剛參與生涯第9度的明星賽，且是本季唯一一位場均至少20分且外線命中率超過4成、罰球9成的球員，這也是他14年NBA球員生涯中第5次，史上位居第2，僅落後勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

3月4日受傷前的10場比賽，厄文場均出賽時間高達39.3分鐘，在唐西奇（Luka Doncic）被交易到湖人後獨撐大樑，教練基德（Jason Kidd）形容厄文受傷是「意外事故」，否認和厄文受傷和近10場的高出賽時間有關係。

厄文本季繳出場均24.7分、4.8籃板和4.6助攻表現，受傷後11場比賽獨行俠僅拿到3勝，目前35勝38敗已經掉到西區第11，和排名第10的太陽勝差半場，連附加賽都可能無緣。