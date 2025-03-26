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NBA／巴特勒冷漠對待前隊友 阿德巴約：才不在意對手是誰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
阿德巴約(右)今天攻下全場最高27分，並且死守巴特勒(左)讓他只得到11分。 法新社
阿德巴約(右)今天攻下全場最高27分，並且死守巴特勒(左)讓他只得到11分。 法新社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）被熱火隊交易到勇士隊後，今天首度回到邁阿密迎戰老東家，卻吞下86：112慘敗，賽後直接走回休息室，沒和任何前隊友打招呼和互動，不過冷漠行為似乎也沒對熱火球員產生影響，攻下全場最高27分的阿德巴約（Bam Adebayo）直白說，贏球才是最重要的事情。

巴特勒本季和熱火球團鬧翻，曾經3度遭球隊禁賽，1月受訪曾提到，和隊友間沒有大狀況，不過今天鮮少互動。

阿德巴約在賽後記者會提到，對手是誰並不重要，「就像我說過的，就是很開心贏球了，才不在意對手是誰。」

熱火前一場才剛終結近期10連敗，今天收下2連勝對角逐季後賽門票十分關鍵，目前31勝41敗戰績剛好排在東區第10，可以「吊車尾」參加附加賽，且和目前排名11的暴龍隊有6場勝差。

阿德巴約強調，季後賽是球隊努力的目標，所以很高興拿下勝利；他也分享防守巴特勒的感想：「這是我多功能的一部分，這顯然增加我的價值。」今天巴特勒12投僅5中拿下11分，得分是近5場最低。

儘管巴特勒和熱火已分道揚鑣，阿德巴約沒對前隊友口出惡言，他表示一起打過很多精彩戰役，「所以要對他致上崇高敬意，很開心我們是勝利這方。」

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