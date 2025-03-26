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NBA／巴特勒+格林防守天作之合 勇士主帥：想起喬丹和皮朋

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、巴特勒(右)。 美聯社
格林(左)、巴特勒(右)。 美聯社

巴特勒（Jimmy Butler）加盟勇士隊後建立良好化學反應，特別與格林（Draymond Green）在防守端展現強大影響力，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）將這兩人的防守能力，比喻成喬丹（Michael Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）雙人組。

巴特勒接受《ESPN》記者揚米蘇克（Ohm Youngmisuk）訪問，提到他與格林之間的關係，「兩個為了勝利不惜一切的贏家，他根本不在乎個人成就，只想贏得總冠軍。我只想贏，其他的完全不在乎，我們絕對不會起衝突。人們以為我們會打架，但不會，因為我們唯一在乎的是贏球。」

勇士總教練柯爾球員時期是公牛王朝的成員，談到巴特勒與格林在防守端的影響力時，他說，「這讓我想起皮朋和喬丹，難以置信的籃球智商和運動能力，加上多功能性，他們身上確實有點那種感覺。」

擅長打造防守強隊的尼克隊總教練錫伯杜（Tom Thibodeau），也評價這對雙人組，「他們臨場反應很強，預判能力出色。格林很特別，當他打中鋒時，球隊防守並沒有受到犧牲。他能讀懂比賽，預判對手動作，在防守端製造混亂，而巴特勒在很多方面都與他很相似。」

Draymond Green Jimmy Butler 勇士

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