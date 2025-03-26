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NBA／活塞暌違6年確定勝率5成 主帥：沒什麼特別的
活塞隊一哥康寧漢（Cade Cunningham）今天缺陣，但二年級後衛薩瑟（Marcus Sasser）砍下生涯新高27分，幫助球隊以122：96輕取馬刺隊。暌違6年，活塞例行賽勝率至少有5成。
活塞上季戰績14勝68敗，休賽季簽下哈里斯（Tobias Harris）和畢斯利（Malik Beasley）等老將，聘請比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）取代威廉斯（Monty Williams）總教練職位，幫助活塞變身為季後賽勁旅。
薩瑟今天填補康寧漢休息的火力缺口，出賽26分鐘，12投9中、其中三分球7中5，砍下生涯新高27分。活塞第2節就拉開比分，第3節一度領先30分，最終輕鬆拿下勝利。
薩瑟受訪時談到如何專注比賽，「我會說是我們老將，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、哈里斯和畢斯利。他們知道如何打進季後賽並更進一步，一直在耳邊提醒。」
當被問到確定戰績5成，是否對球員們有意義時，教頭比克斯塔夫回應：「我不是要輕描淡寫，但我覺得這沒什麼特別的。他們現在完全專注於我們的大目標，這種話題等之後再談吧。」
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