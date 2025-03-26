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NBA／噓聲遠大於掌聲！巴特勒看熱火致敬影片：想起美好時光
今天是「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）被交易到勇士隊後，首度重回熱火隊主場。他只和熱火2名球員寒暄，受訪時表示，「這讓我想起穿上熱火球衣的美好時光。」
交易案的主菜維金斯（Andrew Wiggins）賽前和勇士球員們互動熱絡；反觀巴特勒只和勒夫（Kevin Love）及洛齊爾（Terry Rozier）交談。
巴特勒本季與熱火完全撕破臉，今天賽前熱火球團仍為巴特勒播放致敬影片，但觀眾噓聲遠大於掌聲。
對於致敬影片，巴特勒表示，「我對這座城市和這裡的球迷有很多愛，致敬影片很不錯，但我不會說有太多情緒。今天心態很平穩，我們想贏下這場比賽，但結果並不如我們所願。」
巴特勒還感性地說，「這讓我想起穿上熱火球衣的一些美好時光。我非常感激那段時光，幫助我成為現在這名球員，也塑造我在這個聯盟的個人特質，無論是作為隊友還是領袖，這些經歷都很重要。沒有這段時間的機會，我不會成為今天的自己。」
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