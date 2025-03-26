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NBA／雷霆退國王創隊史最速60勝 SGA連65場20+超越杜蘭特

聯合新聞網／ 綜合報導
亞歷山大(前)。 路透
亞歷山大(前)。 路透

雷霆隊今天在客場以121：105擊敗國王隊，成為本季首支60勝球隊。「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場得到32分，連65場至少得20分，超越杜蘭特（Kevin Durant）創下的隊史紀錄，登上單季連續場次至少20分歷史第5。

雷霆上半場打完就領先22分，儘管國王第三節打出16：0反撲攻勢，但雷霆團隊戰力仍更勝一籌，最終以16分之差拿下勝利。

亞歷山大本場再度得分至少20分，單季連65場至少得20分，僅次張伯倫（Wilt Chamberlain）兩度連80場、羅賓森（Oscar Robertson）76場及喬丹（Michael Jordan）的69場。

這是雷霆史上最快達到60勝的賽季，隊史最多勝紀錄是1995-96賽季的64勝。亞歷山大受訪時表示，「我們每晚都在比賽中努力變更好，讓整個團隊更出色，這也是我們能這麼早鎖定季後賽席位的原因，成為隊史最快60勝球隊的原因。」

國王輸球後戰績35勝37敗與太陽隊相同，以對戰優勢維持西區第9，只領先第11的獨行俠隊0.5場，附加賽席次可說是岌岌可危。

Kevin Durant Shai Gilgeous-Alexander 國王 雷霆

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