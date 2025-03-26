NBA／拚選秀順位？爵士馬丁離譜「麵包球」網：阿嬤都比他準
爵士隊本季已無緣季後賽，許多球迷理解現在要「擺爛」拚選秀順位，不過前鋒馬丁（KJ Martin）在今天與灰熊隊交手的比賽中，投出一顆超離譜「麵包球」，讓人直呼是史上最糟的投籃。
爵士上半場打完還領先1分，但灰熊第3節打出41：17攻勢，取得大幅領先。這節尾聲馬丁出現底角空檔，結果球離籃框超級遠，灰熊球員威廉斯（Vince Williams Jr）輕鬆拿到球，帳面上記1個籃板。
畫面曝光後，引發網友熱議，「馬丁投出NBA史上最糟的麵包球」、「我阿嬤都投得比他準」、「我們都知道在擺爛，但至少演一下」。
灰熊終場以140：103戰勝爵士，目前以44勝28敗位居西區第4，領先第5的湖人隊半場勝差。爵士戰績來到16勝57敗，全聯盟倒數第2，聯盟爐主是15勝56敗的巫師隊。
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