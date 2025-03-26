NBA／拚選秀順位？爵士馬丁離譜「麵包球」網：阿嬤都比他準

爵士隊本季已無緣季後賽，許多球迷理解現在要「擺爛」拚選秀順位，不過前鋒馬丁（KJ Martin）在今天與灰熊隊交手的比賽中，投出一顆超離譜­「麵包球」，讓人直呼是史上最糟的投籃。 爵士上半場打完

2025-03-26 13:31