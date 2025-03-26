NBA／勇士寫難堪紀錄被痛宰 巴特勒談熱火：故事已經過去了

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中央社／ 台北26日電
巴特勒(左)。 美聯社
巴特勒(左)。 美聯社

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）今年2月從熱火隊轉戰勇士隊，今天首度回到邁阿密，僅得11分，加上王牌後衛柯瑞（Stephen Curry）因傷高掛免戰牌，最終以86：112輸球，吞下2連敗。

巴特勒在2019年加入熱火，今年透過交易來到勇士，賽前出賽19場，拿下16勝3敗，助勇士從西區第10，一路竄升至第6，今天首度迎戰剛結束10連敗的老東家熱火。

不過，勇士招牌球星柯瑞因骨盆挫傷持續高掛免戰牌，在少了柯瑞情況下，勇士上半場先發5人集體熄火，包括巴特勒在內，每人各僅得2分，團隊三分手感低迷，累計18投5中，反觀熱火11次出手，就投進8顆三分球，半場打完勇士以40比57落後。

勇士先發球員上半場外線6投0中，根據法新社報導，這是2012年籃網對戰魔術隊以來，首度出現先發球員上半場均無人投進三分球的窘況。

勇士第3節進攻端總算回溫，庫明加（Jonathan Kuminga）與巴特勒帶隊一度追成僅差8分。

熱火第3節尾聲靠著米契爾（Davion Mitchell）命中三分球，帶著13分領先進入決勝節，加上阿德巴約（Bam Adebayo）末節持續提供火力奧援，再將分數拉開至20分以上，也讓勝負提前定調。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，預計柯瑞將在29日對戰鵜鶘隊一役歸隊，「29日比賽是我們本季最重要的比賽，我們已經2連敗了，表現非常糟糕，是時候反彈，這就是優秀球隊所做的，我相信我們可以辦到。」

談到老東家，巴特勒表示，很感激在這裡的時光，但他強調，「熱火隊的故事已經過去了。」

熱火以阿德巴約表現最出色，拿下27分、8籃板，赫洛（Tyler Herro）貢獻20分，勇士全隊得分以庫明加15分最高，巴特勒12投5中僅得11分。

Jimmy Butler 勇士 熱火

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