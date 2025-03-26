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NBA／公鹿壞消息！當家後衛里拉德因血栓無限期缺陣
公鹿隊今天傳出壞消息，當家後衛里拉德（Damian Lillard）被診斷出右小腿深層靜脈血栓，球團周二宣布，他將無限期缺陣。
公鹿球團表示，現年34歲的里拉德正接受抗凝血藥物治療，情況已穩定，並將持續進行定期檢查。公鹿總管霍斯特（Jon Horst）發聲明，「我們會全力支持，確保他能通過一系列嚴格標準，安全地重返球場。醫療團隊表示，他的情況極不可能復發，我們很慶幸能及早發現並進行治療，這對他的康復幫助很大。」
值得一提的是，馬刺隊球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今年2月被診斷出右肩深層靜脈血栓，導致本季報銷。
里拉德因小腿拉傷缺席公鹿近3場比賽，這次傷勢對公鹿造成打擊，近10場輸掉6場，目前位居東區第5，只領先第6的活塞隊0.5場勝差。
今年是里拉德生涯第9度入選明星賽，本季場均24.9分7.1助攻，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）合計場均55.1分，是聯盟得分最高的雙人組。
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