NBA／柯瑞個人訓練「不對勁」續休兵 瞄準下戰再復出

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）雖已加入球隊的客場長征，昨天還有上場訓練，不過今天對決熱火隊的比賽仍繼續休兵，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，希望柯瑞能在台灣時間周六碰鵜鶘隊時回歸。

柯爾提到，柯瑞昨天進行個人訓練後「有感覺到什麼」，這成了今天繼續休息的關鍵。柯瑞是台灣時間上周五碰暴龍隊時重摔造成骨盆挫傷，好消息是沒有結構性損傷，但連同今天仍是連2場缺陣。

勇士正進行一波客場6連戰長征，今天碰熱火是第2場，接續將飛往紐奧良出戰鵜鶘，柯爾希望柯瑞能在碰鵜鶘時回到陣容中。

「他有訓練也看起來很好，但在訓練的尾聲，一個動作讓他覺得有點不對勁。」柯爾今天賽前提到柯瑞狀況時說，「知道這行程，知道我們之後有兩天休息，我知道這讓他回歸時有一整周的時間。」

柯爾表示，會持續關持柯瑞狀況，不過一整周的休息時間確實對傷勢恢復有幫助，也可以讓柯瑞好好充電，「所以我想這是很好的計畫。」