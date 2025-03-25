NBA／交易後首度重返熱火主場 巴特勒：不會想著砍70分
自今年2月因交易離開邁阿密熱火，轉戰金州勇士後，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）即將首次重返邁阿密，於本週二與新東家勇士作客南灘對決老東家熱火。這場比賽備受關注，焦點自然也集中在巴特勒身上。
對於再度踏上昔日主場，巴特勒坦言自己清楚球迷與媒體的高度關注。他在接受《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）訪問時表示：「我知道邁阿密的球迷真的很欣賞我，也肯定我在那裡所做的貢獻。我相信我的前隊友們也是如此，老實說，我想整個熱火組織都是。」
雖然與熱火分道揚鑣方式略顯爭議，但巴特勒並未對此耿耿於懷。「當你意識到這是一門生意時，你就會明白，這門生意不總是美好，也不總是如你所願地結束。我只會感謝一切曾經發生的事，感謝那些我能夠帶走的回憶。」
如今身為勇士一員，巴特勒強調比起個人表現，他更在意的是球隊勝利。「我們會一起作戰，不會是巴特勒自己試著砍下70分，那不是我要做的。就像我常說的，所有的一切都是為了贏球。」
巴特勒過去曾在熱火效力超過5個球季，2度率隊闖進總冠軍賽。轉隊至勇士後，他與柯瑞（Stephen Curry）搭檔，幫助球隊進一步提升競爭力，讓勇士從原本10名之外一路挺進到第6名，全力爭取季後賽門票。
特別是當巴特勒出賽時，勇士取得16勝3敗的驚人戰績，充分證明自己在攻守兩端的巨大影響力。
udn瘋運動有IG了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言