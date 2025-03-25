NBA／交易後首度重返熱火主場 巴特勒：不會想著砍70分

自今年2月因交易離開邁阿密熱火，轉戰金州勇士後，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）即將首次重返邁阿密，於本週二與新東家勇士作客南灘對決老東家熱火。這場比賽備受關注，焦點自然也集中在巴特勒身上。

對於再度踏上昔日主場，巴特勒坦言自己清楚球迷與媒體的高度關注。他在接受《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）訪問時表示：「我知道邁阿密的球迷真的很欣賞我，也肯定我在那裡所做的貢獻。我相信我的前隊友們也是如此，老實說，我想整個熱火組織都是。」

雖然與熱火分道揚鑣方式略顯爭議，但巴特勒並未對此耿耿於懷。「當你意識到這是一門生意時，你就會明白，這門生意不總是美好，也不總是如你所願地結束。我只會感謝一切曾經發生的事，感謝那些我能夠帶走的回憶。」

如今身為勇士一員，巴特勒強調比起個人表現，他更在意的是球隊勝利。「我們會一起作戰，不會是巴特勒自己試著砍下70分，那不是我要做的。就像我常說的，所有的一切都是為了贏球。」

巴特勒過去曾在熱火效力超過5個球季，2度率隊闖進總冠軍賽。轉隊至勇士後，他與柯瑞（Stephen Curry）搭檔，幫助球隊進一步提升競爭力，讓勇士從原本10名之外一路挺進到第6名，全力爭取季後賽門票。

特別是當巴特勒出賽時，勇士取得16勝3敗的驚人戰績，充分證明自己在攻守兩端的巨大影響力。