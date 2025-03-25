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NBA／以假亂真！柯瑞超遠三分球神射影片瘋傳 真實情況曝光

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞的「神射」影片再度引發熱議。 路透社
柯瑞的「神射」影片再度引發熱議。 路透社

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）以精湛的投籃技術聞名全球，日前他的投籃再度引爆話題。

美國時間3月21日，勇士主場迎戰多倫多暴龍的比賽前，柯瑞在場邊熱身時從球場入口通道處甩出一顆「超遠距離三分球」，影片中該球飛越球場，完美劃過一道彩紅弧線，看似直接空心進網，引發現場球迷驚呼，影片隨即在社群媒體上迅速瘋傳。

該影片讓無數球迷再度折服於柯瑞異於常人的投籃技巧，紛紛稱這球為「又一經典神射」。許多人認為，這只是柯瑞神奇投籃集錦中的又一頁，完美展現他對投籃弧度與準確度的極致掌握。

然而，幾天後真相出爐，讓不少人跌破眼鏡。根據美國媒體《ClutchPoints》釋出的另一個角度畫面顯示，這顆「超大號三分球」其實並未命中籃框，而只是擦到籃網的「肉包」，球從籃框外掠過，造成球清爽空心錯覺。

《ClutchPoints》還在貼文中提醒廣大球迷：「別相信任何你在網路上看到的。」

雖然這球並未真正命中，但能從如此遙遠的位置甩球至籃框附近，仍讓球迷對柯瑞的控球與力道掌握力讚嘆不已。

從「神射」變成「假進球」，但柯瑞的超級射手魅力依然無法被抹滅，這次事件也再次突顯他在投籃方面的影響力與話題性。

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