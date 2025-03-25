NBA／抨擊過度「負荷管理」傷害聯盟 魔術強森：喬丹幾乎打滿

NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）日前在前湖人隊友史考特（Byron Scott）主持的Podcast節目《Fast Break》中，直言當今NBA過度的「負荷管理」正嚴重傷害聯盟發展，甚至引用「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的話，指出現在球星輪休太頻繁，讓球迷失望不已。

魔術強森坦言，他熱愛NBA比賽，但當他打開電視，看到許多球星因負荷管理缺席比賽時，內心感到相當失落。「現在的情況真的不一樣了，球迷也都看得出來，」魔術強森表示，「他們（球迷）對負荷管理很有反應，因為他們無法看到那些明星球員上場。」

魔術強森回憶起與喬丹在前年夏天於歐洲相遇時的對話，喬丹直言不諱：「我不明白為什麼現在的球員如此頻繁缺席，畢竟我們曾經是那樣堅守每一場比賽的。」

魔術強森提到，喬丹在15年職業生涯中有9個賽季打滿82場比賽，包含最後一個球季全勤，扣除第2年因大傷只打了18場，在喬丹第2度復出之前，單季最少都出賽了78場，2次三連霸時期一共只缺席6場，其生涯場均上場時間達38.3分鐘，而本季全聯盟平均上場時間最多的球員僅有37.7分鐘。

至於魔術強森自己也有9個賽季至少打了77場。他說道：「喬丹有5、6次整季一場未缺。我們以前都是想打每一場比賽。因為只要我覺得我們可能會輸，我就一定要上場。」

「我們當年想打每一場比賽，」強森說道，「有時候萊里（Pat Riley）或我們的防護員維提（Gary Vitti）得阻止我們穿球衣，因為我們太想上場了。我們想為隊友出賽，和隊友一起拚戰。」