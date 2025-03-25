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NBA／「埋地雷」讓泰托姆扭傷 沙波尼斯感同身受道歉了
塞爾蒂克隊今天雖以113：95擊敗國王隊，但6連勝背後卻有隱憂，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）第三節扭傷左腳踝，「埋地雷」的國王球星沙波尼斯（Domantas Sabonis）賽後坦言自己也曾是過來人，不希望出現傷情，和泰托姆慎重道歉。
「我感覺很糟，你們知道的。我個人曾經有很瘋狂的一個月，你從不希望這狀況發生，所以我道歉。」沙波尼斯說。
意外發生在今天第三節3分35秒，泰托姆外線出手落地後踩到沙波尼斯的腳「翻船」，當下就扶著左腳踝倒在在中場附近，面部表情十分痛苦；他被攙扶離場時，連國王球迷都高呼「MVP」。
泰托姆之後沒再回到球場，沙波尼斯則是被吹判一級惡意犯規。「綠衫軍」教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）賽後表示，泰托姆正在接受冰敷，看起來還OK，「我沒看到那一球，裁判有正確吹判，這是惡意犯規，幸運的是他還能完成罰球，他現在正在處理傷處。」
沙波尼斯上周出戰灰熊隊時也傷到腳踝，今天才是傷後回歸第一場；而在美國時間上周一受傷時，他才從腿傷連續缺席6場後復出第2戰，傷勢對選手的影響自己再清楚不過。
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