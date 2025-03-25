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NBA／巴特勒邁阿密開咖啡店 勇士成員沒打折還要被加價

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒。 路透
巴特勒。 路透

雖已離開熱火隊，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在邁阿密仍有深厚連結，他的咖啡店去年12月初在邁阿密開幕，為「款待」勇士球團還開玩笑在社群平台發文說，若是勇士球團的成員到自己的咖啡店，會被收取高額費用。

巴特勒的咖啡店取名「大臉咖啡（Big Face Coffee）」，第一間實體店去年底在邁阿密的設計區開幕，一杯飲品的價格落在4美金到10美金之間。

明天將是巴特勒在交易後首度重返邁阿密面對老東家，迎接比賽前他和勇士球團開玩笑，在社群寫下若有勇士隊職員到大臉咖啡消費，會被收取更高費用。

巴特勒對咖啡情有獨鍾，2020年NBA因新冠肺炎疫情進行「泡泡賽季」，是巴特勒開啟咖啡品牌的起點，他當時還收取一杯20美金的高價，且不論何種尺寸都是同樣價錢。

開立實體店的目標在去年底實現，巴特勒本月稍早受訪時提到，實體店開幕的感覺很不真實，「因為我會說，這是我很想做的另一件事情，我想讓這些實現。」巴特勒形容，開店是自己的夢想，很開心努力多時的成果終於實現。

從上月被交易到勇士後，巴特勒19場比賽場均繳出17.6分、6.5籃板和6.1助攻成績，有出賽的戰績是亮眼的16勝3敗，且已締造過兩次「大三元」，還改寫多項隊史紀錄。

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