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NBA／布克1.7秒致勝球助太陽退公鹿 國王輸球附加賽席次「3搶2」

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星布克飆進1.7秒致勝球。 路透
太陽球星布克飆進1.7秒致勝球。 路透

太陽隊今天在主場迎戰公鹿隊，靠著杜蘭特（Kevin Durant）狂砍38分，加上布克（Devin Booker）1.7秒致勝球，以108：106險勝，拉出一波4連勝。

本場比賽戰況激烈，公鹿掌握禁區優勢，不過太陽有布克穿針引線，加上杜蘭特火燙手感，雙方分差一直維持個位數。

關鍵時刻公鹿靠著庫茲瑪（Kyle Kuzma）四分打取得2分領先，杜蘭特隨後用外線討回顏面，取得1分領先。不過公鹿再靠洛培茲（Brook Lopez）強打禁區要到犯規，2罰1中，追平分數。

太陽最後一擊交給布克，他後撤步中距離跳投命中，領先2分，公鹿最後1.7秒洛培茲高難度出手沒進，太陽帶走勝利。

杜蘭特全場21投11中，其中三分球9中7，豪取38分8籃板。布克得到19分12助攻7籃板。公鹿安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍進31分10籃板，洛培茲也有23分10籃板。

太陽和獨行俠隊今天都贏球，雙方都是35勝37敗，太陽因對戰優勢位居西區第10。國王隊今天以95：113不敵塞爾蒂克隊，領先太陽和獨行俠只剩0.5場，附加賽席次出現危機。

Devin Booker Giannis Antetokounmpo Kevin Durant 公鹿 國王 太陽 獨行俠

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